В Радомышльском районе Житомирской области поезд сбил насмерть 22-летнего парня. Трагедия произошла 6 августа. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Уточняется, что сообщение о ЧП поступило около 4:00 от дежурной по станции Ирша.

На месте происшествия полицейские выяснили, что около 3:50 пассажирский поезд "Киев-Львов" на 86 км травмировал парня, который сидел на рельсах, положив голову на колени.

По словам машиниста поезда, он заметил двух парней, которые сидели (вроде спали) за 150-200 метров на рельсах. Один из них находился на рельсах, по которым двигался поезд. На громкий звуковой сигнал никто не среагировал, в результате чего и произошел наезд на человека. После экстренного торможения поезда товарищ погибшего проснулся. Впоследствии он сообщил, что они с другом шли из города Малина в село Тетеровка.

Погибшим оказался житель пгт Бородянки Киевской области.

По данному факту начато уголовное производство. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

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