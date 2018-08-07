Художник-мультипликатор и иллюстратор детских книг, создатель героев "Простоквашино" Аркадий Шер скончался в Москве в возрасте 84 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России во вторник. "С глубоким прискорбием сообщаем, что на 85-м году не стало нашего друга, коллеги, талантливого художника-мультипликатора Аркадия Соломоновича Шера",- говорится в сообщении на сайте союза.

Аркадий Шер стал автором персонажей мультфильмов: "Каникулы в Простоквашино", "Переменка № 2", "От двух до пяти", "Мы с Шерлоком Холмсом", "Приключения Васи Куролесова", "Как ослик грустью заболел", "Кот, который умел петь", "Сладкий родник", "Стереотипы", "Кважды ква", "Бал цветов".

Шер стал работать на киностудии "Союзмультфильм" в 1959 году, сначала — прорисовщиком (около 40 фильмов), с 1979 — художником-постановщиком.

Ранее "Страна" сообщала, что писатель Эдуард Успенский написал заявления в Генпрокуратуру и Следком России из-за нового "Простоквашино".

Также опубликовано видео первой серии продолжения знаменитого мультфильма "Простоквашино".