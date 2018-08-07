Редкий случай. В Одессе суд арестовал без права залога мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с животными
В Одессе правоохранители объявили подозрение мужчине за жестокое обращение с животными. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник начальника полиции Одесской области Руслан Форостяк.
"Сегодня впервые в истории Украины Киевский отдел полиции в г. Одессе ГУ НП в Одесской области объявил гражданину подозрение за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными), и обратился с ходатайством о мере пресечения в виде содержания под стражей", - отметил он.
Фото: facebook.com
По словам Форостяка, Киевский суд Одессы уже избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Других подробностей дела не сообщается.
Стоит отметить, что этот случай вряд ли является первым в Украине. В начале июня Долинский райсуд Ивано-Франковской области признал виновным в особо жестоком обращении с животными 24-летнего жителя села Витвица, который убил топором двух собак. Подсудимый был приговорен к пяти годам лишения свободы.
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