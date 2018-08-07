Скандальное продолжение получила жуткая история, случившаяся в Петропавловской Борщаговке, где в понедельник, 6 августа, двое мужчин в ответ на замечание женщины с просьбой не мусорить, избили ее до крови и потери сознания.

Источник фото: espreso.tv

Напомним, что накануне журналисты нескольких ресурсов - Еспресо, dtp.kiev.ua и т.д. сообщили о происшествии в Киево-Святошинском районе, где 50-летняя местная жительница едва не поплатилась жизнью за то, что сделала замечание молодым людям бросить пустые бутылки в урну, а не на землю. В ответ хулиганы набросились на нее с кулаками, и нанесли несколько ударов в лицо, в результате чего женщина потеряла сознание.

Версия полиции: хулиганство спортсменов

В полиции Киевской области уже заявили, что квалифицировали данный инцидент как хулиганство, возбудив уголовное производство по "профильной" ч.2 ст.296 УК Украины.

В сообщении правоохранителей отмечается, что нападавшими дебоширами оказались двое родных братьев, и с этими лицами в настоящее время "работают полицейские". Согласно фабуле дела, события развивались так: женщина сделала замечание двух отдыхавшим мужчинам, которые отдыхали неподалеку и бросили пустую бутылку к ней во двор.

Источник фото: facebook.com/pol.kievregion

Но вместо встречных извинений она нарвалась на агрессивую реакцию и избиение. После чего была госпитализирована в больницу для оказания помощи.

Личности нападавших еще накануне были установлены благодаря помощи свидетелей инцидента и журналистов. Как рассказал "Стране" соучредитель проекта dtp.kiev.ua Владислав Бовсуновский, читатели данного портала накануне присутствовали на месте преступления под Киевом, где засняли женщину с окровавленным лицом и двух задержанных, схваченных благодаря помощи свидетелей и охраны.

Источник фото: facebook.com/pol.kievregion

Провокация или избиение? Версии очевидцев и тренера

На странице dtp.kiev.ua действительно наличествует публикация о нападении на женщину в Петропавловской Борщаговке, а также серия фото, на которых среди прочего запечатлены двое задержанных по делу.

Источник фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В одном из них пользователи соцсетей и свидетели опознали спортсмена, тренера подростков по таэквон-до Юрия Сандуляка.

Юрий Сандуляк, источник фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Сам Сандуляк уже заявил журналистам 24 канала, что его якобы оболгали. "Это клевета. Никого из женщин я не трогал, нигде. Я тренер стольких детей. Вы представляете, как я иду и начинаю бить женщину? Вы посмотрите, что у нее даже синяков нет. Вам не кажется, что это подстава?", - сказал тренер.

Позже на своей странице в Facebook он заявил свою версию событий, развернувшихся в Петропавловской Борщаговке в понедельник. По его словам, имел место "инцидент", невольным участником которого стал тренер.

"Во-первых, хочу заявить, что по отношению к этой женщине не применял никакой физической силы. Все мои друзья, коллеги и люди, которые меня знают подтвердят, что никогда ни на одну женщину я не подымал руки! Прежде чем обвинять в чем-то человека необходимо разобраться в случившемся, а не набрасываться с голословными обвинениями", - отметил Сандуляк.

По его версии, события развивались так: когда Сандуляк с братом направлялись домой, к ним обратился некий молодой человек, который начал предъявлять им различные претензии, используя нецензурные выражения.

"Мы пытались избежать конфликта, но этот человек от слов перешел к делу и набросился с кулаками на моего брата, началась потасовка на помощь нападавшему прибежали друзья, один из которых был вооружен охотничьим ружьем, преследовали нас на своем автомобиле BMW и пытались сбить. Прибывшая частная служба охраны встала на сторону нападавших, даже не пыталась остановить агрессивно настроенных друзей в результате мой брат получил телесные повреждения. Вызвали скорую помощь для моего брата, нападавшие блокировали автомобиль скорой помощи около часа. Обращаясь к тем, кто спровоцировал данный инцидент, будьте мужчинами и не прячьтесь за спиной у женщины в надежде отвести от себя вину", - резюмировал Юрий Сандуляк.

Источник фото: facebook.com/Юрий Сандуляк

Что известно о тренере, которого проверяют на причастность к рукоприкладству

Исходя из позиции, которую занял тренер, представители общественности допускают, что потенциально громкое дело могут пытаться спустить на тормозах. В пользу этого приводится несколько аргументов.

Во-первых, в dtp.kiev.ua "Стране" сообщили, что вскоре после размещения на страницах данного проекта сведений об инциденте с участием спортсмена, к ним в редакцию начали поступать угрозы физического характера и требования убрать информацию о резонансом ЧП. Эти ультимативные сообщения поступили от свежесозданных аккаунтов, которые напоминают ботов.

Во-вторых, Сандуляку приписывают наличие обеспеченных родственников, благодаря которым ранее спортсмену удавалось выходить сухим из воды в целом ряде скандальных историй с его участием.

Снимок тренера с его страницы в соцсети, источник фото: facebook.com/Юрий Сандуляк

В-третьих, протекцию Юрию приписывают по линии его влиятельных покровителей, имеющих связи в политических кругах Украины. К числу последних относят президента ОО "Федерация таэквондо И.Т.Ф Украины" Виктора Потернака, имеющего, согласно публикациям в СМИ, выходы на по меньшей мере пятерых народных депутатов нынешнего созыва.

Виктор Потернак, источник фото: itf-ua.org

Последователи "Чучхе" и проблемы с законом

По ранее обнародованной в сети журналистом Владиславом Бовсуновским информации, организация Потернака, от имени которой Юрий Сандуляк осуществляет тренерскую деятельность, де-факто является не обычным спортивным единоборством, а "политической сектой". Где в программу обучения, среди прочего, обязательно входит "Чучхе" - государственная идеология КНДР, основоположником которой был Ким Ир Сен.

"Особенности (этой структуры - Прим. Ред.) - решения руководства не поддаются обсуждению, даже экипировку можно покупать только определенного бренда. Членам организации запрещено выступать по другим видам единоборств. Их федерацию без какого-либо конкурса признали национальной, а единоборство с элементами "Чучхе" признали видом спорта. На самом же деле, к олимпийскому виду Тхеквондо он не имеет никакого отношения, как и к распространенному виду спорта Таеквон-До", - говорит Бовсуновский.

Эти сведения находят частичное подтверждение в заявлении, которое постфактум ЧП на Киевщине распространил "Всеукраинский Союз Таэквон-До". В нем говорится, что Сандуляк не имеет отношения к признанного государством видом спорта Таэквон-До, а связан обязательствами с детищем Потернака.

Источник фото: facebook.com/All Ukrainian Taekwon-Do Union

По словам Бовсуновского, структуре Потернака обеспечивается ежегодное бюджетное финансирование в существенных размерах. Несмотря на это, спортсмены дополнительно сдают руководству по 30 евро, плюс есть взносы на каждые соревнования по 300-500 грн. "А на что тогда уходят бюджетные деньги?", - спрашивает журналист.

По сведениям источника в руководстве Нацполиции, связи Потернака настолько существенны, что это позволяет ему "отмазывать" своих подопечных, которые регулярно имеют проблемы с законом. В судебном реестре удалось разыскать по меньшей мере три таких случая.

Так, в январе Днепровский райсуд Киева дал всего три года и освободил по амнистии тренера "Федерация таэквон-до И.Т.Ф. Украины", ранее судимого Андрея Нащинца, который в декабре 2015 года в нетрезвом состоянии застрелил из карабина Wheatherby мужчину.

Помимо него, ряд тренеров и спортсменов федерации также ранее имели проблемы с законом. Например, руководитель Харьковской городской федерации Таэквон-до И.Т.Ф. Ефим Балабин ранее был осужден Голопристанским райсудом Херсонской области за получение взятки, а другой спортсмен, Никита Иванов - осужден по делу о хулиганстве за избиение парня.

"Это происки конкурентов". Что говорят в федерации Потернака

Узнать мнение самого президента Федерации таэквон-до И.Т.Ф. Украины к случившемуся инциденту и резким оценкам, которые выписывают его детищу журналисты, на момент подготовки данного материала "Стране" не удалось. Указанный на сайте организации офисный телефон не отвечал.

Наряду с этим, автор этих строк смог переговорить с генеральным секретарем Федерации Александром Слепцовым и заместителем исполнительного директора Викторией Гончарук.

Слепцов призвал общественность воздержаться от резких оценок и дать следствию время на то, чтобы тщательно разобраться в случившемся.

Более расширенный комментарий дала Виктория Васильевна. Она заявила, что не верит в ту версию, которая заявила полиции 50-летняя жительница Петропавловской Борщаговки по мотивам инцидента с Сандуляком.

"Мы, как "Федерация таэквон-до И.Т.Ф. Украины" не несем ответственность за какие-то проделки на улице. Тем более, что сиуация там более чем непонятная и неоднозначная. Хорошая зная Юру (Сандуляка - Прим. Ред.) я никогда не поверю, что он мог бы поднять руку, а уж тем более избить женщину. Если бы он кого-то бил, то это было бы кровавое месиво, а по тем фото, которые обнародованы, у этой женщины нет даже ссадины или отека", - сказала Гончарук.

Она характеризует недавно ставшего отцом Сандуляка как весельчака и "душу компании", о плодотворной работе которого имеется масса позитивных отзывов от спортсменов и их родителей.

"Эта ситуация напоминает абсурд, Юра не пьет (алкоголь - Прим. Ред.), поверить в то, что пишут в Интернете, невозможно", - отмечает заместитель исполнительного директора "Федерации таэквон-до И.Т.Ф. Украины".

Гончарук добавила, что в настоящее время тренер проходит по возбужденному уголовному делу по мотивам ЧП под Киевом в процессуальном статусе свидетеля, а его брат - признан потерпевшим и поправляет здоровье в больнице.

Претензии к детищу Потернака, его политические связи, идеологию чучхе и уголовный шлейф, который якобы тянется за подопечными федерации, Гончарук категорически отбрасывает. И связывает шум вокруг Федерации таэквон-до И.Т.Ф. Украины" с возможными происками недобросовестных конкурентов.

"Я Потернака знаю давным-давно, он всегда был вне политики. Это первое, - отмечает Гончарук. - Почему все сейчас заговорили о Федерации, и приписывают ее к этому инциденту, хотя официально Сандуляк работает в ДЮСШ №24 тренером по кикбоксингу, не вполне понятно. Наша Федерация объединяет 10 тысяч членов по всей Украине, мы - на втором месте в Европе, и сейчас ведем подготовительный сбор перед отправлением на чемпионат мира 83 спортсменов. За нами результаты и награды, а у тех, кто сравнивает нас с какой-то сектой, что является полным бредом, только работа на собственный карман и коммерцию путем организации платных семинаров. По сути они нам не конкуренты в спортивных достижениях".