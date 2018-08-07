На сайте КГГА зарегистрировали петицию о переименовании площади Льва Толстого в честь Левка Лукьяненко, который умер в этом году. Петиция №8126 была зарегистрирована на сайте вчера, 6 августа. В пояснительном тексте отмечается, что автор петиции - Киевское братство Архистратига Божьего Михаила УАПЦ.

Несмотря на то, что информация о петиции появилась в популярных пабликах, а также рекламируется в Facebook, на время публикации новости под петицией было всего 108 подписей из необходимых для рассмотрения - 10 тысяч.

Фото: facebook.com/kievtypical

Фото: petition.kyivcity.gov.ua

В соцсети многие киевляне негативно отнеслись к инициативе переименования. До 1939 года площадь носила название Караваевская. Таким образом, современное название в честь русского писателя она носит 79 лет.

Они пишут, что можно переименовать другую площадь, но не трогать эту, названную в честь великого писателя.

"А вообще лучше бы дороги отремонтировали, сделали качественный и комфортный общественный транспорт, а не скотовозки и гробы на "колесиках", защитили беззащитных животных от человеческой жестокости и насилия, создали новые рабочие места, позаботились о социальной защите пенсионеров, людей с особыми потребностями и т .д., а не занимались Бог знает чем, задолбали уже переименовывать все на свете, ну сколько можно?!" - пишут пользователи.

Фото: facebook.com

"Вы "Войну и мир" читали? "Каренину"? "Крейцерову сонату"? Это фундамент литературы, фундамент жизни!!... Переименование - это большие деньги. И это братство - скорее всего, просто прокладка между бюджетом и властью, заинтересованной в освоении этих денег", - предполагают в соцсетях.

Фото: facebook.com

А также интересуются, чем Толстой насолил киевлянам и что эпопея с переименованием площади уже выходит за рамки приличия.

Фото: facebook.com

А также опасаются, что приезжие будут путать Лукьяновку с площадью Лукьяненко.

Фото: facebook.com

Напомним, что это не первое предложение о переименовании площади Льва Толстого. В июне комиссия по переименованиям поставила точку в переименовании ее в честь Евгения Чикаленко. После проверки результатов голосования получилось, что 60% высказались против, а 40%, соответственно, за.

Всего, с ноября 2014 года в Киеве в общей сложности были изменены названия 180 улиц, площадей, бульваров и других объектов.

А в Украине за все время декоммунизации переименовали более 52 тысяч площадей и улиц.