Стали известны подробности избиения в московском караоке-баре Voice известного французского актера Сами Насери. Их сообщает "Федеральное агентство новостей" (ФАН) со ссылкой на свой источник.

Оказалось, что Насери 5 августа избили нескольких приезжих из Беларуси. Актер и другой посетитель заведения не поделили микрофон для караоке. Насери ударили по лицу, он получил черепно-мозговую травму и обратился в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Вместе с французом в баре находился его брат, актер Биби Насери.

Делом занимается участковый. Обидчиков актера задержали сотрудники правоохранительных органов.

57-летний Сами Насери сыграл марсельского таксиста Даниэля Моралеса в первых четырех частях франшизы. Первый фильм "Такси" вышел в 1998 году, четвертый — в 2007 году. В 2018 году вышла пятая часть серии, которую Насери раскритиковал.

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