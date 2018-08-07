Украинский спортсмен Марьян Закальницкий стал чемпионом Европы в спортивной ходьбе на 50 километров. Об этом в соцсети сообщает Национальный олимпиский комитет Украины.

Фото: facebook.com/НОК Украины

Чемпионат по легкой атлетике проходит в Берлине в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

23-летний украинский спортсмен прошел дистанцию за 3 часа 46 минут и 32 секунды, обогнав ближайшего соперника из Словакии Матея Тота на 55 секунд. Третьим с отставанием почти полторы минуты стал белорус Дмитрий Дзюбин.

В 2017 году Закальницкий был 27-м на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

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