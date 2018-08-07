В городе Каменское (бывший Днепродзержинск) трагически погиб вице-мэр Владислав Мелешко. Об этом пишет "Любимый город" со ссылкой на Департамент здравоохранения городского совета

Издание пишет, что накануне, во велосипедной прогулки по улице Романковской, неподалеку от кафе "Аннушка", колесо велосипеда Мелешко попало в отверстие ливневой канализации. Владислав получил тяжелейшие травмы черепа и позвоночника, был срочно доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи, затем его перевезли в областную больницу имени Мечникова.

Сегодня, примерно в 13:00 Мелешко умер, не приходя в сознание. Владислав Мелешко считается одним из ближайших сподвижников народного депутата Украины из Каменского Виталия Куприя.

Ранее "Страна" сообщала, что 2 августа в своей машине был взорван депутат Каменского горсовета Виталий Чернявский, сейчас он также в больнице имени Мечникова.

Также мы писали о том, что в НСЖУ и НМПУ требуют от СБУ расследовать массовые угрозы журналистам в Каменском.