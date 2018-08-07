Во вторник, 7 августа, в Киеве произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. Инцидент произошел на перекрестке улиц Хорива и Почайнинской, где столкнулись Ford и патрульная Hyundai. Об этом сообщает Информатор.

Авария произошла около 12:15. Как рассказал водитель Ford, он ехал по главной дороге - вверх по улице Почайнинской в сторону центра. А патрульное авто двигалось по улице Хорива. Водитель говорит, что полицейские его не пропустили, из-за чего и произошло столкновение. Никто не пострадал.

На месте работает патрульная полиция. Из-за аварии по улице Хорива образовалась пробка.

Фото: kiev.informator.ua

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