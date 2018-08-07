После возвращения в Украину активиста Александра Костенко, который отбывал срок в России, в отношении него продолжат расследование, приостановленное ранее из-за его заключения в России.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Производство не закрыто. В связи с возвращением Костенко расследование будет продолжаться. Нам сейчас нужно понять, что будет делать полиция", - сказала Сарган.

Речь идет о деле, где фигурируют Александр Костенко и Станислав Краснов. Мужчин задержали 22 мая 2014 года за незаконное хранение оружия и взрывоопасных веществ. Дело Краснова сейчас выделено в отдельное производство и рассматривается Святошинским судом.

Напомним, что осужденный в России крымский активист Евромайдана Александр Костенко вернулся в Украину. Он вышел на свободу из российской исправительной колонии № 5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области 3 августа в связи с окончанием срока заключения. Его обвиняли в том, что якобы во время Евромайдана в Киеве в феврале 2014 года он нанес телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения "Беркут".

Как сообщала "Страна", ранее сегодня же сообщалось, что украинские правоохранители прекратили расследование открытого против Костенко уголовного дела.

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