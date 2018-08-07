В государственном Ощадбанке рассказали, что запустили платежный сервис Apple Pay. Об этом сообщил глава правления финучреждения Андрей Пышный в Facebook.

"Ощадбанк быстрее всех в Европе (!) несколько месяцев назад интегрировал Google Pay. Уже сегодня запустил Apple Pay. Будущее - в смартфоне!", - написал он.Как отметил Пышный, в основе Apple Pay - безопасность и конфиденциальность.

"Если вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не сохраняется ни в устройстве, ни на серверах Apple. Вам присваивается уникальный номер учетной записи устройства, зашифровывается и в защищенном режиме сохраняется в микрочипе "Безопасный элемент" вашего устройства. Авторизация каждой трансакции происходит благодаря генерированию уникального одноразового динамичного защитного кода", - уточнил он.

По словам А.Пышного, чтобы пользоваться возможностью оплаты айфоном, не обязательно иметь карточку Ощадбанка: достаточно позвонить в контакт-центр банка и получить цифровую мгновенную препейд-карту. Ее можно подключить к Apple Pay и пользоваться приложением.

Фото: facebook.com/pyshnyy

Напомним, государственный Приватбанк 17 мая запустил в стране платежный сервис Apple Pay.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине заработала платежная система Apple Pay.

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