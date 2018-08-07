Экономика Украины в случае прекращения железнодорожного сообщения с Россией рухнет окончательно. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.

По его словам, сильнее всех в случае подобного развития событий пострадают миллионы украинцев, которые сейчас работают в России.

"Как бы к ним кто ни относился, но это все же украинцы, которые являются гражданами Украины, они работают на территории России. И если завтра, условно говоря, прекратить железнодорожное сообщение [между Украиной и Россией], то как людям до дома добираться - почтой, бандеролью?", - заявил парламентарий.

По словам Мосийчука, подобные меры станут подарком третьей стороне, которая начнет на этом зарабатывать.

"А наша экономика, которая и так находится в стагнации благодаря нашему правительству попрошаек, окончательно рухнет", - считает Мосийчук.

Он отметил, что перед принятием решений относительно прекращения сообщения властям страны следует посоветоваться с обществом, представителями бизнеса и предпринимателями.

Напомним, что накануне министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинское правительство рассматривает вариант прекращения железнодорожного сообщения с Москвой.

Также мы сообщали о том, что представитель Порошенко предложил запретить автобусы в Россию.