Украинская профессиональная лига (УПЛ) назвала лучшего футболиста страны по итогам июля. По итогам голосования победителем стал нападающий Динамо Беньямин Вербич, который к слову, забил победный гол донецкому Шахтеру в третьем туре.

В голосовании принимали участие победители номинации "Лучший игрок тура" (в июле: 1 тур - Александр Караваев (Заря), 2 тур - Дмитрий Хлебас (Десна), передает официальный сайт УПЛ.

А также в список для голосования были включены футболисты, которые, по мнению экспертного совета УПЛ, отмечались стабильностью в течение июльских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Виталий Буяльский (Динамо), Андрей Цуриков (Александрия), Марлос (Шахтер), Сергей Воронин (Львов), Виталий Балашов ( Олимпик), Беньямин Вербич (Динамо Киев).

Всего в голосовании приняли участие около 3 100 поклонников футбола.

Результат их выбора таков: Беньямин Вербич - 47% голосов, Марлос - 26%, Дмитрий Хлебас - 16%, Виталий Буяльский - 4%, Андрей Цуриков - 3%, Виталий Балашов - 2%, Сергей Воронин - 1%, Александр Караваев - 1%.

Напомним, что в ответ на заявления Хацкевича, что "Шахтер - не украинская команда", "горняки" напомнили ему о рейтинге УЕФА и очках в национальную копилку.

Также мы рассказывали, что если Динамо пройдет Славию, то сыграет за выход в группу Лиги чемпионов с победителем пары Стандард - Аякс.





