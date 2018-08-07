Игроком июля УПЛ признала форварда Динамо, забившего победный гол Шахтеру
Украинская профессиональная лига (УПЛ) назвала лучшего футболиста страны по итогам июля. По итогам голосования победителем стал нападающий Динамо Беньямин Вербич, который к слову, забил победный гол донецкому Шахтеру в третьем туре.
В голосовании принимали участие победители номинации "Лучший игрок тура" (в июле: 1 тур - Александр Караваев (Заря), 2 тур - Дмитрий Хлебас (Десна), передает официальный сайт УПЛ.
А также в список для голосования были включены футболисты, которые, по мнению экспертного совета УПЛ, отмечались стабильностью в течение июльских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Виталий Буяльский (Динамо), Андрей Цуриков (Александрия), Марлос (Шахтер), Сергей Воронин (Львов), Виталий Балашов ( Олимпик), Беньямин Вербич (Динамо Киев).
Всего в голосовании приняли участие около 3 100 поклонников футбола.
Результат их выбора таков: Беньямин Вербич - 47% голосов, Марлос - 26%, Дмитрий Хлебас - 16%, Виталий Буяльский - 4%, Андрей Цуриков - 3%, Виталий Балашов - 2%, Сергей Воронин - 1%, Александр Караваев - 1%.
Напомним, что в ответ на заявления Хацкевича, что "Шахтер - не украинская команда", "горняки" напомнили ему о рейтинге УЕФА и очках в национальную копилку.
Также мы рассказывали, что если Динамо пройдет Славию, то сыграет за выход в группу Лиги чемпионов с победителем пары Стандард - Аякс.