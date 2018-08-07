В ходе проверок после массовых отравлений шаурмой в Киеве выявили более тысячи незаконных точек, торгующих шаурмой.

Об этом заявил первый заместитель директора департамента городского благоустройства КГГА Тарас Панчий, передает "Громадське радио". Он заявил, что все точки без разрешительных документов, информацию о которых передаст Госпотребслужба, будут максимально быстро демонтированы. А передвижные точки продаж переместят на штрафплощадку.

Сейчас таких незаконных объектов в Киеве более тысячи. В городе работает 8 демонтажных бригад. До конца года их количество собираются увеличить.

Напомним, что в Киеве проверили десятки киосков по продаже шаурмы и почти в каждом нашли нарушения.

Как сообщала "Страна", все точки продажи шаурмы в Киеве, где травились люди, принадлежат одному субъекту.