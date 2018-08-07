Украинские правоохранители прекратили расследование по делу освобожденного из российской колонии украинца Александра Костенко, сообщает "Громадське".

В частности, в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины журналистам сказали, что дело Костенко расследовала Служба безопасности Украины, позже его передали Национальной полиции, а именно Святошинскому райотделу города Киева. Следователи Святошинского райотдела прекратили расследование, поскольку мужчины не было на территории Украины и процессуальное руководство не осуществлялось.

"Если возобновят расследование следователи Святошинского райотдела, то будем дальше заниматься", - добавил представитель ГПУ Андрей Лысенко.

Заметим, речь идет о деле номер 22014000000000107, где фигурируют Александр Костенко и Станислав Краснов. Мужчин задержали 22 мая 2014 за незаконное хранение оружия и взрывоопасных веществ.

Дело Краснова сейчас выделено в отдельное производство и рассматривается Святошинским судом.

Напомним, украинский политзаключенный из Крыма Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии № 5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области 3 августа в связи с окончанием срока заключения. Его обвиняли в том, что якобы во время Евромайдана в Киеве в феврале 2014 года он нанес телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения "Беркут".

Накануне утром первый вице-спикер парламента, представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко сообщила, что Костенко вместе с украинскими дипломатами пересек российско-украинскую границу. Вечером мужчина прибыл в Киев.

Ранее "Страна" писала о том, что у вышедшего на свободу в России активиста Костенко сломана рука.

Также мы сообщали, что омбудсмен Денисова показала, какое жилье в Киеве предоставят освободившемуся из колонии Костенко.