Петр Порошенко поручил до Дня независимости Украины разработать законопроект, который закрепит замену военного приветствие в ВСУ советского образца "Здравствуйте, товарищи!" и "Желаем здравия!" на "Слава Украине!" и "Героям слава!"

Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак, передает Укринформ.

"Надеюсь, что после выхода с каникул народные депутаты примут это в целом", - сказал министр. Он уточнил, что новый законопроект уже практически готов.

И подтвердил, что во время военного парада в День Независимости в Киеве 24 августа как воинское приветствие будет использоваться "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Напомним, что ранее день вдв перенесли со 2 августа на 21 ноября, а голубые береты заменили бордовыми.

Как сообщала "Страна", девиз десантников "Никто, кроме нас" в Украине заменили на "Всегда первые".