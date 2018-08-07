Перед игрой в третьем раунде Лиги чемпионов против Славии, главный тренер Динамо, Александр Хацкевич, позволил себе некорректное высказывание в адрес чемпиона страны, донецкого Шахтера.

"Шахтер больше не украинская команда, а бразильская. Посмотрите по статистике, кто у них забивает больше мячей, в основном это делают бразильцы", - заявил Хацкевич, отвечая на вопрос по поводу международных рейтингов двух клубов. "Горняки", к слову, значительно опережают киевлян. В клубном рейтинге УЕФА Шахтер занимает 10 место, а киевляне находятся на 23-й позиции.

В донецком клубе оперативно отреагировали на высказывания Хацкевича. Об этом генеральный директор клуба Сергей Палкин написал в своем Facebook.

"Хочу прокомментировать вчерашнее заявление тренера киевского Динамо относительно того, что "Шахтер" - это не украинский клуб".

Я уверен, более того, даже убежден, что Хацкевич сожалеет о сказанном. Думаю, что данное высказывание больше продиктовано его эйфорией от последней неоднозначной победы. Но футбол такая вещь: сегодня вы на коне, а завтра...

Тренер Динамо не первый сезон в Киеве и прекрасно должен знать, что Шахтер многие годы является одним из лидеров по количеству футболистов, делегируемых в различные сборные Украины. Шахтер набрал наибольшее количество очков для нашей страны в еврокубковом рейтинге. Шахтер единственный украинский клуб времен независимости, который завоевал престижный европейский трофей.

Хацкевич также отлично должен знать, что один из ключевых принципов европейского футбола - это толерантность и уважение. Поэтому топовые европейские клубы представлены игроками со всего мира, и там в голову никому не прийдет делить их на своих и чужих. А кто забивает голы в команде - это вопрос больше тактики и философии развития клуба, а не фактор национальной принадлежности.

В связи с этим, отмечу следующее: Шахтер был, есть и всегда будет украинским клубом и мы никогда не будем (и не позволим другим) использовать национальную тематику в борьбе на футбольном поле и за его пределами", - написал Сергей Палкин.

Фото: facebook.com/Palkin.Sergey

Ранее "Страна" сообщала, что "Динамо против Шахтера ставит не автобус, а бронепоезд". Виктор Грачев назвал причины поражения чемпиона в украинском классико.

Также мы рассказывали, что на матче Динамо - Шахтер киевляне отказались жать руку Мораесу.