Сотрудники Службы безопасности Украины задержали трех лжеминеров из двух областей страны. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

"В Одесской области сотрудники спецслужбы разоблачили анонима, который сообщил о минировании одного из районных судов и больницы. Злоумышленник пытался сорвать судебное слушание о продлении ему срока меры пресечения в виде содержания под стражей. "Телефонному террористу"объявлено подозрение", - сообщает спецслужба.

Также в Одессе задержали еще одного "шутника", который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил о якобы минировании одного из райотделов полиции города.

Третьего "минера" правоохранители разоблачили в Ровенской области. Находясь в местах лишения свободы, он решил развлечься и сообщил о минировании локомотивного депо.

СБ Украины в очередной раз напоминает, что независимо от мотивов "телефонных террористов", их действия наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет. За повторный звонок злоумышленника могут посадить на срок от четырех до восьми лет. "Телефонным анонимам" также придется компенсировать расходы государственных и коммерческих учреждений, которые понесли убытки от их противоправных действий.

Ранее "Страна" сообщала, что Аброськин заявил о "следе Кремля" в шокирующем росте лжеминирований по Украине.

Также мы писали о том, что в полиции Москвы заявили, что массовые звонки о лжеминировании поступали из Украины.