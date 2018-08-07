Апелляционный суд Киева 31 июля приговорил к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы местного жителя, который в 2015 году украл 11 кустов роз в парке "Нивки", чем нанес коммунальному предприятию по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района ущерб в размере 258 гривен 50 копеек. Приговор обнародован в реестре судебных решений.

В декабре 2016 года задержанный был признан Шевченковским районным судом Киева виновным по ч.3 ст.15, ч.2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса и приговорен к 4 годам тюрьмы условно, в том числе из-за чистосердечного раскаяния подсудимого.

Прокуратура подала жалобу на этот приговор, поскольку, по ее мнению, суд первой инстанции не учел, что обвиняемый был ранее дважды судим и имеет антисоциальное поведение. Апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры и отменил приговор первой инстанции, так как счел неискренним раскаяние преступника, учитывая его задержание на месте преступления.

"Таким образом, по мнению коллегии судей, изложенные обстоятельства свидетельствуют о невозможности исправления обвиняемого и предупреждения новых преступлений без реального отбывания им наказания в виде лишения свободы", - говорится в приговоре суда.

Суд решил назначать подсудимому меры пресечения в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы. Приговор может быть обжалован в Верховном Суде.

Рканее "Страна" писала о том, что появилось видео дерзкой кражи велосипеда со стоянки в Киеве.

Также мы сообщали, что египтянка пожаловалась в полицию Киева на кражу чемодана на вокзале во Львове.