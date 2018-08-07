Украине следует прекратить не только железнодорожное, но и автобусное сообщение с Россией. Такую мысль на своей странице в Facebook высказал первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму (приемная находится в Киеве) Изет Гданов.

Фото: facebook.com

"Прекращение железнодорожного сообщения с оккупантом однозначно правильное решение министерства инфраструктуры. Также необходимо безотлагательно рассмотреть прекращения автобусного сообщения", - написал в соцсети Гданов, прокоментировав таким образом заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что в Киеве сейчас рассматривается вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой.

Напомним, накануне Владимир Омелян заявил, что проект решения о прекращении ж/д перевозок с Россией еще не готов, он обсуждается в правительстве на рабочем уровне.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным "Укрзализныци", в 2017 году самым прибыльным украинским поездом стал №5/6 Киев – Москва.