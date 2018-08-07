В Киеве грабители избили известного рэпера MIMа (Дмитрия Решетника), основателя и участника группы "Еноты". Об этом MIM сообщил в своем Instagram.

Во время нападения злоумышленники ранили музыканта ножом в лицо, а также нанесли телесные повреждения его домашнему любимцу - еноту Марли. "Уважаемые подписчики прошу помочь хоть репостом. Нужно срочно спасать друга! Мой Енот Боб Марли нуждается в помощи на данный момент у него сильное черепно-мозговое давление", - написал он.

По словам Решетника, нападение произошло около двух недель назад, возле его дома. "Мне нанесли ножевое ранение в лицо канцелярским ножом, а енота ударили ногой в лицо, повредив зубы и голову моего ребенка, которого я люблю больше всего", - написал он.

Рэпер добавил, что из-за травмы енот потерял зрение. "От сильного черепного давления глазки у него как будто вылазят, ему нужно срочно делать МРТ, которое проводится в больнице под местным наркозом, стоимость только одного МРТ - 3200 гривен, не считая лечения", - говорит он. Музыкант просит всех, кто не равнодушен к судьбе животного, оказать ему финансовую помощь.

Фото: instagram.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве спасли енота, который застрял в вентиляционной трубе на 17 этаже.

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