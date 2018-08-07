Знаменитый английский футбольный клуб Арсенал избавился от влияния российского олигарха-миллиардера Алишера Усманова. Он все-таки продал свою долю в клубе спортивному магнату и владельцу контрольного пакета акций клуба Стэну Кронке.

Об этом сообщает Sports cо ссылкой на Financial Times.

За свои 30% акций, Усманов получил 550 миллионов фунтов стерлингов.

Выкуп будет профинансирован в основном за счет кредита от "Дойче Банка", а также собственных средств Кронке (в размере около 45 миллионов фунтов).

Эта сделка ознаменовала завершение многолетнего акционерного конфликта между совладельцами лондонского клуба. После ее завершения Кронке станет единоличным владельцем.

Ранее Усманов предлагал американскому бизнесмену выкупить его долю в Арсенале за 1,3 миллиарда долларов, но Кронке не пошел на эти условия.

Ранее "Страна" сообщала, что стало известно, кто заменит легендарного Арсена Венгера в лондонском Арсенале.

Также мы рассказывали, что лондонский Арсенал назвал условия по обмену экс-игрока Шахтера на Санчеса.