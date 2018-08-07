31 июля хозяйственный суд Киева закрыл производство по иску Укрэксимбанка о взыскании имущества в счет погашения долга на сумму 1,185 млрд грн с ООО "Мега Авто Логистик", ООО "Богдан-Логистик", дочернего предприятия "Автобусный завод" Богдан". Об этом сообщает FINbalance.

Производство по делу было закрыто по ходатайству ответчиков и третьего лица (Автомобильная компания "Богдан Моторс") в связи с отсутствием предмета спора. Укрэксимбанк против этого не возражал.

Суд установил, что 21 июня этого года между Укрэксимбанком и ОАО "Автомобильная компания" Богдан Моторс "был заключен договор, согласно которому стороны осуществили замену обязательств на сумму 1,3 млрд грн (задолженность по кредитным договорам и облигациями) на новое обязательство, в результате чего первоначальное обязательство прекращается, а у заемщика возникает долг на условиях настоящего договора.

По условиям договора, долг был реструктуризован, его нужно выплатить до 25 декабря 2031 года включительно.

Глава правления Укрэксимбанка - Александр Гриценко. Он возглавил финучреждение в 2014 году. Большинство украинских банкиров и хедхантеров его не знали.

Источники на банковском рынке еще в 2014 году предполагали, что назначение Гриценко лоббировал президент Петр Порошенко, поскольку сумма кредитов Рошена, Богдана и других компаний Порошенко и его партнеров по бизнесу перед Укрэксимбанком достигла 4 млрд грн.

Бенефициаром корпорации "Богдан Моторс" является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который отвечает за оборонно-промышленный комплекс. Ранее его бизнес-партнером в корпорации был президент Петр Порошенко.

Напомним, что половина автомобилей "Богдан", которые отправили на фронт, сломалась.

Как сообщала "Страна", в корпорации "Богдан" рассказали, почему закупали электродвигатели в России.