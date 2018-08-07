Шевченковский райсуд Киева принял к рассмотрению обвинительный акт в отношении палоградского активиста Ярослава Тарасенко (по прозвищу "Физрук") и ранее судимого уроженца Херсонщины Александра Лося, которые обвиняются в пособничестве убийству бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова. Соответствующее решение во вторник, 7 августа, огласил председательствующий по делу Виталий Циктич, сообщил "Стране" представитель группы прокуроров по делу Анатолий Вельков.

По его словам, первое заседание суда по сути назначено на 13:30 10 августа. Отметим, что решение о принятии обвинительного акта к рассмотрению суд принял без участия в заседании "платных" адвокатов Лося и Тарасенко. Их защитники, Святослав Пархоменко и Владислав Добош, в настоящее время находятся в отпусках, а потому обвиняемым были предоставлены адвокаты из системы вторичной правовой помощи - Оксана Терес и Анна Козачина.

"Физрук" и Лось заявили ходатайства об отказе в предоставлении услуг этими защитниками, но судейская коллегия отклонила их. Помимо этого, суд продлил еще на два месяца арест обвиняемых в пособничестве убийству Вороненкова, постановив перевести их из ИВС в СИЗО.



Ранее "Страна" писала о том, что обвиняемый по делу Вороненкова "Физрук" объявил голодовку и отказался говорить даже с матерью.

Также мы сообщали, что прокуратура Киева повторно отправила в суд обвинительный акт на фигурантов дела об убийстве Вороненкова.