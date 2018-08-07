В московском баре избили знаменитого французского актера, звезду фильма "Такси" Сами Насери, который живет в столице России. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Издание сообщает, что инцидент произошел в ночь 5 августа в клубе "Войс" на Тверской улице. Артист отдыхал там с братом Ларби. В какой-то момент у них произошел конфликт с другим посетителем. Противник ударил Насери по лицу.

Вечером 5 августа Насери обратился в институт Склифосовского. Ему оказали медпомощь и отпустили. Расследованием инцидента занимается полиция.

Фото: 24smi.org

Ранее "Страна" сообщала, что звезда фильма "Такси" в Крыму заявил, что санкции ему не страшны.

Также мы писали о том, что Насери оказался в списке "Миротворца" сразу после приезда в Крым.