Количество пострадавших в результате отравления в отеле Львовской области увеличилось с 17 до 27 человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Всего были госпитализированы 26 детей в возрасте 10-17 лет и один взрослый. Они отдыхали в одной из гостиниц Пустомытовского района. Это жители города Хмельницкий. В больнице им диагностировали пищевую токсикоинфекцию.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) УК Украины. За это грозит до трех лет ограничения свободы. Полицейские устанавливают причину массового отравления. Назначены экспертизы.

Напомним, что ранее во львовском кафе произошло массовое отравление, все пострадавшие - в больницах.

Как сообщала "Страна", после массового отравления детей в лагере "Славутич" под Киевом, 8-летняя девочка впала в кому.