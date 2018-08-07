Во вторник, 7 августа, киевское Динамо начнет свой очередной поход в Лиге чемпионов. "Бело-синие" сыграют сегодня в Праге, в третьем раунде квалификации против местной Славии. Матч начнется в 20.30 по киевскому времени и в прямом эфире его покажет канал 2+2.

А вчера, 6 августа, киевляне оценили качество "Эден Арены", проведя на стадионе свою тренировку, передает официальный сайт клуба.

Фото: fcdynamo.kiev.ua

В рамках тренировки, первые 15 минут которой были открытыми для СМИ, игроки сделали небольшую пробежку, разминку и растяжку. В первой части занятия они также поработали в парах с фишками и поиграли в квадрат. Было заметно, что игроки занимаются с хорошим настроением, с азартом и удовольствием.

На матче ожидается ажиотаж. Все билеты на "Эден Арену", которая вмещает 20 800 зрителей, проданы. Официальный сайт чехов сообщает, что осталось только 200 билетов для болельщиков Динамо. Учитывая ажиотаж и важность матча, организаторы советуют приходить заблаговременно, ведь вход на стадион будет открыт за полтора часа до стартового свистка. Болельщики киевлян смогут приобрести билеты в кассе, что находится у входа №3. Продажи начнутся за два часа до начала игры, а именно в 17:30 по местному времени (18:30 по Киеву).

Ранее "Страна" сообщала, что если Динамо пройдет Славию, то сыграет в плей-офф с победителем пары Стандард - Аякс.

Также мы рассказывали, что перед игрой со Славией Хацкевич "проехался" по Шахтеру.