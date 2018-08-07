В сети появилось фото второго участника нападения на советника мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк, которую облили кислотой во дворе ее дома. Снимок опубликовала Нацполиция на сайте ведомства.

В частности, обнародован скриншот с камер видеонаблюдения в супермаркете, на котором видно возможного подозреваемого. Фотографию мужчины опубликовали для ускорения установления его личности. "Именно этот гражданин, по версии следствия, имеет отношение к указанному правонарушению. Поэтому мы просим у общественности помощи в установлении его личности", ­– отметил глава Нацполиции Сергей Князев.

Фото: npu.gov.ua

Сейчас правоохранители получили материалы для подозрения конкретному лицу, поэтому для его установления полиция проводит комплекс оперативных мероприятий.

Информацию, которая может помочь в установлении личности злоумышленника граждане могут предоставлять по спецлинии "102" или в ближайшем подразделении полиции.

Фото: npu.gov.ua

Напомним, во вторник, 31 июля, на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Мужчина облил ее кислотой, женщину госпитализировали. Она получила химический ожог более 30% тела. Это волосистая часть головы, лицо, руки, ноги, передняя часть грудной клетки, ожог левого глаза.

Ранее "Страна" сообщала, что суд взял под стражу "кислотного маньяка" Новикова, который обвиняется в нападении на Гандзюк.

Также мы писали о том, том, что подозреваемый в нападении на Гандзюк заявил, что в тот день он отдыхал на море.