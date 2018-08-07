Курс доллара резко пошел на убыль. На старте межбанковских торгов 7 августа он снизился на 2 копейки - до 27,06-27,10 грн/$. Об этом пишет UBR.ua со ссылкой на начальника управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрия Гриненко. И этим дело не закончилось. По мере роста валютных продаж котировки продолжили катиться вниз.

"Уже к 10:40 безналичный рынок вышел на 27,01-27,0150 грн/$", - уточнил Гриненко.

Казначеи уверяют, что Нацбанк не проводил ни валютного аукциона, ни долларовых продаж через Matching. Продажи "американца" нарастили участники торгов. Значительного роста спроса на СКВ сейчас не наблюдается - нерезиденты завершили глобальные закупки еще на прошлой неделе, когда готовились к ежемесячной репатриации дивидендов.

Напомним, что 6 августа НБУ продавал доллар через Matching по 27,15 грн/$, и совокупно реализовал, по разным оценкам, до $20 млн. По итогам торгов безналичные котировки не сдвинулись, и зафиксировали на уровне предыдущего рабочего дня - 27,10-27,12 грн/$. Сегодня финансисты допускали укрепление доллара на межбанке.

"Если 7 августа движение вниз подтвердится, то курс устремится к 26,80 грн/$", - говорил вчера начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

Ранее "Страна" писала о том, что киевляне рассказали "Стране" почему, по их мнению, падает курс гривны.

Также мы сообщали, что в Украине банки теперь могут покупать валюту на межбанке за средства клиентов.