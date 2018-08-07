В Венесуэле цены с начала года выросли на рекордные 10664% или в 107 раз. Об этом сообщил в понедельник глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэль Гусман, передает ТАСС.

"В июле инфляция составила 125%, ежедневная - 2,7%, с начала года - 10664,7%, в годовом исчислении - 82766%", - заявил Гусман.

"Вот причина, по которой венесуэльцы протестуют на улицах. Никакими зарплатами и их повышением нельзя сдержать эту гиперинфляцию", - добавил он.

Официальные данные о росте цен в Венесуэле не публикуются уже несколько лет.

Международный валютный фонд в июле спрогнозировал, что инфляция в Венесуэле к концу года может достичь миллиона процентов. По его оценкам, экономика страны в этом году может продемонстрировать спад до 18%, хотя еще в апреле прогноз составлял 15%. Отмечается, что для Венесуэлы это будет третий год подряд, когда показатели сокращения ВВП исчисляются двузначными цифрами.

Эксперты МВФ сравнивают тяжесть ситуации в Венесуэле с положением, в котором оказалась Германия после Первой мировой войны.

Если последние прогнозы верны, за пять лет кризиса экономика Венесуэлы сократится на 50%, это самый значительный экономический спад в мире за последние 60 лет.

Кстати, примерно такой же уровень инфляции - 10155,04% за год был в Украине.

Ранее "Страна" сообщала, что военные Венесуэлы рассказали, как им удалось "обмануть" дроны.

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