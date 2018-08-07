Пост в Facebook о том, как Ягодинская таможня похвасталась изъятием каннабиса, которого не хватит даже на один косяк, стал одним из самых популярных за время существования ГФС. За сутки у него более тысячи комментариев и почти полтысячи репостов. Пользователи активно обсуждают "спецоперацию".

"Страна" собрала мнения украинцев по этому поводу.

В отчете ГФС действия пограничников названы попыткой предупредить контрабанду наркотика. Правоохранителям сообщили о совершении преступления по признакам ч.2 ст 305 УК Украины (контрабанда наркотических средств). За это грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

В коммментариях под постом пользователи недоумевают, почему изъятие каннабиса, которого не хватит на один косяк, в ГФС подают, как "небывалую перемогу".

"Уже практически весь мир легализовал марихуану, а наши доблестные таможенники рапортуют что изъяли пятку на границе. Содомиты - по другому их не назовешь".

"Перемещение действительно незаконно, но вот чтобы государственная таможенная служба любой адекватной страны отчитывалась о такой мега-операции - походу это тоже должно быть объявлено вне закона ".

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

"Какие смелые ребята! Спасибо! Теперь я сплю спокойно, прошли панические атаки! Чувство безопасности просто поглотило меня! Молодцы! Звание Героя Украины этим господам!"

"Я уже на фразе "волынские таможенники" понял, что сценарий спецоперации тянет на новый Mission Impossible".

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

"Фу! надеюсь этого контрабандиста уложили мордой в пол и дали понять, что наша граница на замке и можно даже не мечтать протащить хоть миллиграмм этой дряни. Горжусь. Спасибо!"

"Ребята, вот вы возмущаетесь, а так скучная страничка ДФС охваты органически повышает! Может, это вообще реквизит, предоставленный сотрудниками".

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Пользователи Facebook активно делают репосты. Они предполагают, что в ГФС специально опубликовали такой пост, осознавая резонанс.

"В Украине таможенники выявили крупнейшую партию наркотиков! 0,2 грамма марихуаны. И трубочку! Я думаю, что фискалы, таможенники и пограничники специально постят на страницах своих служб такую смешную ересь. Такое нельзя не перепостить, тебепи@чмо, поэтому они таким хитрым способом раскручивают свои страницы".

Фото: facebook.com

Также в сети отмечают, что, судя по комментариям, страна созрела к легализации марихуаны.

Самый популярный пост ГФС Украины года, пожалуй. На пункте Ягодин отчитались об изъятии у гражданина Украины травы, которую отправили на экспертизу, возбудив дело не просто по статье 305 УК, но по второй её части, которая усиливает ответственность за контрабас

- Повторно;

- По предварительному сговору группой лиц;

- В отношении особо опасных наркотических средств или психотропных веществ;

- В крупных размерах.

Что началось в комментариях - нужно видеть. Созрела страна к легалайзу?

Фото: facebook.com