В Винницкой области при столкновении трех грузовиков погиб иностранец. Масштабное ДТП произошло сегодня, 7 августа, около 04:00 на Немировском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

По предварительным данным, 42-летний житель Литинского района не справился с управлением грузовика Daf, груженого арбузами, и допустил столкновение с припаркованной на обочине фурой Daf. А та, в свою очередь, после удара - столкнулась со стоящим впереди грузовиком Renault.

Фото: vn.npu.gov.ua

"На месте происшествия от полученных телесных повреждений погиб пассажир автомобиля Daf - 48-летний гражданин Грузии", - отмечается в сообщении.

Тело погибшего из кабины грузовика пришлось доставать с помощью спасателей. Их вызвали на место ДТП одновременно с правоохранителями.

По информации пресс-службы ГосЧС, всего к указанным работам привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

В настоящее время следственно-оперативная группа местной полиции продолжает проводить первоочередные следственные действия и устанавливать все обстоятельства ДТП.

Следственным управлением полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что на Нивках грузовик чуть не протаранил пятиэтажку.

Также мы сообщали, что число пострадавших при взрыве грузовика в итальянской Болонье превысило 100 человек.