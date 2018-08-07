Следственный комитет Беларуси сообщил о задержании трех журналисток по подозрению во взломе сайта государственного информагентства "БелТА". Об этом сообщается на сайте Следкома.

Задержанные - главный редактор интернет-издания Tut.by Марина Золотова, редактор новостей Tut.by Анна Калтыгина и журналистка агентства "БелаПАН" Татьяна Коровенкова.

"Выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА". На протяжении двух лет (2017-2018 гг.) без ведома и согласия республиканского унитарного предприятия совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия", - говорится в сообщении.

Как сообщает "Радио Свобода", силовики пришли с обыском в редакцию Tut.by в 07:00. Правоохранители блокировали несколько этажей бизнесс-центра Omega Tower, в котором находится редакция. По словам очевидцев, у сотрудников изымают документы, несколько человек вызвали на допрос в Следственный комитет.

В агентстве "БелаПАН" тоже начались обыски, сообщили сотрудники агентства изданию "Наша нива".

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