Суд большой инстанции Ниццы удовлетворил иск компаний связанных с нардепом Юлией Левочкиной (сестрой одного из лидеров "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина) против лидера партии "За життя" нардепа Вадима Рабиновича и постановил взыскать с него судебные и прочие затраты на сумму более полумиллиона евро.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

В решении суда, которое находится в распоряжении агентства, указывается, что Рабинович не имел полномочий действовать от имени государства Украина и получать разрешение на временную судебную ипотеку на собственность компаний на территории Франции.

Таким образом, суд указал, что Рабинович безосновательного присвоил себе право обращаться в иностранный суд от имени Украины и отменил разрешения на временную регистрацию судебной ипотеки.

По решению суда, Рабинович, как проигравшая сторона, обязан уплатить народному депутату Юлии Левочкиной и двум компаниям 9 тысяч евро. Кроме того, Рабинович потеряет около 400 тысяч евро, уже заплаченных им за регистрацию безосновательной судебной ипотеки и дополнительно оплатит все расходы по снятию этой ипотеки.

Представлявший интересы Юлии Левочкиной и ее компаний адвокат Дэн Шефет заявил: "Мы будем требовать от Рабиновича во французском суде компенсации причиненного вреда деловой репутации наших клиентов и понесенных убытков. Я допускаю дальнейшее преследование Рабиновича за злонамеренное использование французского правосудия".

По словам адвоката, отмена разрешения на временную регистрацию судебной ипотеки является очень дорогой во Франции и суд возложил эти затраты на Рабиновича.

"С учетом того, что он уже потерял около 400 000 евро уплаченной им пошлины за регистрацию этой безосновательной судебной ипотеки, общие потери господина Рабиновича в результате данного судебного процесса превысят 500 тысяч евро", - сказал Шефет.

Напомним, в феврале 2018 года Рабинович заявил, что решением суда города Ницца (Франция) арестована недвижимость народного депутата Сергея Левочкина. По словам Рабиновича, он заплатил за регистрацию временной судебной ипотеки во Франции 400 000 евро личных средств.

Согласно декларации Рабиновича за 2017 год, его доход составил 213 000 гривень.

Ранее "Страна" сообщала, что блогер сообщил, что нардеп Рабинович слетал чартером в Израиль за 27 тысяч евро.

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