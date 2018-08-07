ФБР задержало в США четырех россиян, которые проходят по делу о мошенничестве и отмывании 4,5 млн долларов. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на федеральную прокуратуру Южного округа Нью-Йорка.

"По словам прокуратуры, 29-летний Кирилл Дедусев, 30-летний Станислав Лисицкий, 39-летний Алексей Ливадный и 32-летний Николай Тупикин были арестованы в Лос-Анджелесе и ожидают доставки в Нью-Йорк", - говорится в сообщении

Как отмечается, по этому делу, объявленному в последних числах июля, были привлечены 25 человек, в основном граждан бывших союзных республик. Наибольшее число фигурантов, 7 человек, - из России. ФБР поначалу удалось взять под стражу только троих из них, а четверо россиян из Лос-Анджелеса были объявлены в розыск.

Генконсульство России в Нью-Йорке уточнило в Twitter, что они были задержаны "в период с 1 по 3 августа". В то же время в диппредставительстве заявили, что один из россиян был арестован не в Лос-Анджелесе, а в бостонском аэропорту "в момент посадки на самолет в Цюрих". По словам генконсульства, он уже доставлен в федеральную тюрьму в Нью-Йорке.

Фото: twitter.com

Согласно обвинительному заключению, с ноября 2016 года по настоящий момент, фигуранты рекламировали в сети классические автомобили и связывали покупателей с транспортной компанией, которая получала оплату за купленные машины и должна была доставлять покупки их новым владельцам. Однако, по данным прокуроров, компания была фиктивной, а "продавцы" быстро снимали со счета полученные от потерпевших деньги и переводили их в страны Восточной Европы. Потерпевшим был причинен материальный ущерб в сумме более 4,5 млн долларов.

Задержанные обвиняются в преступном сговоре с целью мошеничества и отмывания денег. По первому обвинению каждому грозит до 30 лет тюрьмы, а по второму - до 20 лет.

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