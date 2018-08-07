После того, как в Администрации президента подтвердили, что Петр Порошенко, который не появлялся на рабочем месте после Крестного хода, был в частной поездке в Европе, выяснилось, что он с семьей находился в Испании. Хотя в АП заявляли, что сообщения о пребывании президента в Испании не соответствуют действительности. А сам Петр Порошенко лично позвонил корреспонденту ТСН и заявил, что ни он, ни его дети не были в Испании.

На странице сайта Александра Дубинского в Facebook были обнародованы фото дочери президента Александры, которая с 28 июля находилась в Испании.

"Очередная брехня Порошенко. Вчера наш гарант отличился тем, что позвонил моей подруге Ольге Василевской и прямо перед эфиром ТСН заявил, что не был в Испании и не знает, где отдыхали его дети. Уважаемый Петр Алексеевич, мы все знаем, что брехня - это ваше второе я. Но научитесь уже врать правдоподобно. Потому что вы и ваши дети отдыхали в Испании", - сообщается на странице журналиста.

Он уточнил, что президентская семья отдыхала не в Марбелье, на старой вилле Петра Порошенко, уже найденной журналистами, а в испанском городе Ронда, куда дочь президента, закончившая колледж, пригласила подруг.

Фото из Испании Александра Порошенко разместила в Instagram в своем аккаунте Lavirim.

Дубинский отметил, что обнаружил этот аккаунт, еще когда писал о странице президента в Facebook под ником Peter Lions. И добавил, что вилла, на который сфотографировалась дочь президента, оформлена на некоего Свинарчука. Отметим, что это прежняя фамилия нынешнего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Фото: facebook.com

Напомним, что 5 августа Петра Порошенко с семьей заметили за ужином в киевском ресторане. Охрана не мешала посетителям фотографировать президента, двери VIP-комнаты, в которой он ужинал, были открыты.

Ранее источники сообщали "Стране", что Порошенко должен был вернуться в Киев предположительно в субботу-воскресенье. А так как его исчезновение вызвало после публикации "Страны" немалый резонанс, то, вероятно, сразу после возвращения и решили продемонстрировать, что президент уже в столице.

После обращений журналистов в АП сообщили, что с 29 июля по 5 августа 2018 года президент Петр Порошенко с частной поездкой находился в Евросоюзе для проведения ряда встреч, но не в Испании. В пресс-службе добавили, что Порошенко заплатил за эту поездку из собственного кармана.