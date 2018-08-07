Министерство обороны намерено перемещать гусеничную бронетехнику, которая будет использоваться на военном параде в День независимости, на тралах или с с применением резиновых накладок, чтобы избежать повреждения асфальта в Киеве. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, передают Украинские новости.

"У нас в прошлом и позапрошлом году было очень много "зрад" относительно прохода техники на гусеницах, а именно, что разрушается асфальт. Я хочу убедить всех - вся тяжелая техника будет передвигаться или на тралах, или с использованием "резиновых башмаков", - сказал он.

При этом Полторак подчеркнул, что на боевые машины пехоты (БМП) не будут надевать резиновые накладки, так как проезд данной техники не несет угрозы дорожному полотну.

Также министр сказал, что еще рассматривается вопрос участия в параде Военно-воздушных сил.

Напомним, в военном параде в Киеве 24 августа примут участие 4,5 тысячи военных и 250 единиц техники.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за низкой зарплаты из украинской армии за полгода уволились 11 тысяч офицеров.

Также мы сообщали, что появилось видео, как на побережье Азовского моря украинская армия училась отражать атаку десанта.