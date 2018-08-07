В Еврокомиссии анонсировали новые нормы предоставления гражданства странами-членами ЕС. Это было сделано на фоне большого количества паспортов и разрешений на проживание, выданных только на основе инвестированных денег в экономику стран Евросоюза.

Об этом сообщает DW.

Еврокомиссар по вопросам правосудия, защиты прав потребителей и гендерного равенства Веру Юрова призвала страны ЕС к большей сдержанности при предоставлении гражданства выходцам из третьих стран. Речь идет о так называемых "золотых визах" или полноценном гражданстве, выданных инвесторам или покупателям дорогой недвижимости. Наиболее часто это происходит на Кипре, Мальте, в Греции. Обладателями гражданства становятся выходцы из СНГ и Китая.

"Мы не хотим никаких троянских коней в Евросоюзе. Некоторые страны-члены должны прилагать больше усилий, чтобы их гражданство не получали преступники, которые могут навредить безопасности Европы или отмывать деньги", - заявили в Еврокомиссии.

Новые нормы о предоставлении гражданства в ЕС подготовят осенью этого года.

По данным СМИ, в 2017 году на первом месте по количеству купленных паспортов ЕС были россияне, на втором - украинцы.

Напомним, что ранее стало известно, кто из украинских олигархов получил гражданство Кипра за большие вложения.

Как сообщала "Страна", в Польше предлагают ввести в стране специальное временное гражданство, которое можно будет приобрести за деньги.