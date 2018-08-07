Заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Владимир Кривенко задекларировал 614 тысяч гривен беспроцентного займа от главы САП Назара Холодницкого. Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Украинские Новости.

Также Кривенко задекларировал 181,3 тыс. гривен зарплаты.

Кроме того, в этом же сообщении указано о приобретении Кривенко квартиры площадью 86 кв. м в Киеве стоимостью 2 млн гривен.

Ранее "Страна" писала о том, что украинские чиновники массово декларируют элитные авто по смешным ценам.

Также мы сообщали, что запорожский губернатор Брыль "забыл" указать в декларации 5 элитных иномарок и дорогие путешествия.