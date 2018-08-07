Во вторник, 7 августа, комета С/2017 S3, известная как "Зеленый Халк", пройдет на расстоянии 112 млн км от Земли. Это равно 291-у расстоянию от Земли до Луны, но по космическим меркам считается очень близким.

Об этом сообщает Space.com.

Комету можно будет наблюдать в северной части неба в 10-кратные бинокли. Она окружена огромным газовым облаком зеленого цвета, отсюда и сравнение с Халком.

16 августа комета приблизится к Солнцу, обогнет его и начнет удаляться за пределы солнечной системы.

Впервые комету заметили 23 декабря 2017 года по время наблюдений с телескопа PanSTARRS на Гавайях.

Напомним, что астрономы 2 июля зафиксировали комету C/2017 S3 PANSTARRS, которая стремительно несется к Земле. Комета окружена газовым облаком, диаметр которого в несколько раз больше Юпитера. Особенность кометы заключается в том, что у нее практически нет хвоста, а газообразное вещество сосредоточено в облаке вокруг ядра.

Потом появились сообщения, что комета распалась в космосе, но они оказались неверными.