В течение суток 6 августа на водоемах Украины погиб 21 человек. Среди них - пятеро детей. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Согласно сообщению, в Ровенской области, в селе Бродовское, во время купания в реке Горынь, утонули две сестренки 12 и 13 лет. Тело одной из девочек подняли на поверхность местные жители, а через несколько часов водолазы нашли и вторую девочку.

"В этот же день воды Горыни забрали еще одну детскую жизнь. В соседнем селе Антоновка утонул мальчик 2003 года рождения", - добавляют спасатели.

В Хмельницкой области на пруду между селами Улашановка и Волица Славутского района водолазы нашли и подняли из воды тело погибшего мальчика 2005 года рождения, который утонул во время купания без присмотра взрослых.

Три смертельных случая на воде зафиксированы также в Кировоградской области. Еще по два - в городе Киеве, Винницкой и Полтавской областях.

"В общем, с начала года на водоемах страны уже утонуло 808 человек, из которых 84 ребенка. При этом спасено 581 человек, в том числе 106 детей", - оуточнили спасатели.

Спасатели напоминают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения. В частности, это купание в необорудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии. А несчастные случаи с детьми происходят обычно из-за того, что взрослые оставляют малышей без присмотра вблизи мест с повышенным уровнем опасности, или же позволяют детям старшего возраста самостоятельно посещать водоемы.

В ведомстве призывают граждан не забывать об элементарных правилах безопасности на воде:

отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

никогда не ныряйте в незнакомых местах;

не оставляйте детей без присмотра возле воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные пруды и реки;

не заплывайте далеко;

никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;

не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас;

температура воды должна быть не ниже +17 °С;

плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 - 5 минут;

следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.

Ранее "Страна" писала о том, что в селе под Львовом, годовалый малыш утонул в пруду.

Также мы сообщали, что в море у Бердянска утонули пожилой мужчина и его 7-летний внук.