Во вторник, 7 августа, в Киеве грузовик слетел с дороги и едва не протаранил жилую пятиэтажку.

Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло в районе Нивок, по адресу улица Академика Туполева, 4, примерно в 07:15. После того как грузовик Renault вылетел на тротуар, он снес несколько деревьев и остановился в нескольких метрах от жилого дома.

Водитель фуры не давал комментариев на месте происшествия. У него были множественные царапины на лице. Но в помощи медиков он не нуждался.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, что появилось видео столкновения мотоциклиста и легкового авто на Дорогожичах.

Как сообщала "Страна", под Киевом легковушка влетела в фуру Roshen, погибли женщина с ребенком.