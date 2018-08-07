На Нивках грузовик чуть не протаранил пятиэтажку
Во вторник, 7 августа, в Киеве грузовик слетел с дороги и едва не протаранил жилую пятиэтажку.
Об этом сообщает "Информатор".
ДТП произошло в районе Нивок, по адресу улица Академика Туполева, 4, примерно в 07:15. После того как грузовик Renault вылетел на тротуар, он снес несколько деревьев и остановился в нескольких метрах от жилого дома.
Водитель фуры не давал комментариев на месте происшествия. У него были множественные царапины на лице. Но в помощи медиков он не нуждался.
Фото: kiev.informator.ua
Напомним, что появилось видео столкновения мотоциклиста и легкового авто на Дорогожичах.
Как сообщала "Страна", под Киевом легковушка влетела в фуру Roshen, погибли женщина с ребенком.
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