Столичная полиция раскрыла подробности ограбления автомобиля Toyota Camry в Киеве на Позняках. Как сообщает пресс-служба ведомства, ЧП произошло 6 августа около 18:00 на улице Здолбуновской.

Пострадавшая 40-летняя женщина рассказала правоохранителям, что она вместе с водителем подъехала на парковочную площадку одного из торговых центров. В какой-то момент к их автомобилю подбежали трое мужчин в масках. Угрожая предметом, похожим на пистолет, они разбили стекло задней двери Toyota и забрали из салона сумку со 100 тысячами гривен.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Женщина добавила, что с места происшествия нападавшие скрылись на автомобиле Volkswagen.

В настоящее время на розыск злоумышленников ориентированы наряды столичной полиции и введен специальный оперативный план.

По факту ограбления открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к этому преступлению.

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