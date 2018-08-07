Министерство иностранных дел Греции накануне вызвало посла России Андрея Маслова после решения РФ о высылке 13 греческих дипломатов, передает Еkathimerini.

Отмечается, что ему было заявлено о демарше из-за действий РФ против Греции.

Напомним, в понедельник, 6 августа, МИД России вызвало чрезвычайного и полномочного посла Греции, где ему была вручена нота, которая информирует о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на "недружественные действия Афин" в июле этого года в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан.

Отметим, что Москва не назвала фамилии высланных греческих дипломатов и не уточнила, когда им надлежит покинуть страну.

Как сообщалось, в июле Греция обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела и выслала двух российских дипломатов, запретила въезд еще двум сотрудникам дипмиссии.

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