Киевские мошенники продолжают обманывать пенсионеров старой схемой о родственниках, якобы задержанных полицией и которых срочно нужно выкупить, либо же компенсировать ущерб потерпевшему, чтобы "замять дело".

Очередной жертвой такого бородатого "развода" стал 76-летний житель Тверского тупика в Печерском районе Киева.

Как узнала "Страна" из собственных источников в Нацполиции, вчера вечером, 6 августа, пенсионеру позвонили на домашний телефон неизвестные и представившись сотрудниками полиции заявили, что его внук попал в беду и срочно нужна крупная сумма денег, чтобы спасти его от тюрьмы. Звонивший сообщил пенсионеру, что через несколько минут у нему подъедут и чтобы он вышел во двор и вынес деньги.

"Если не заплатите, - стращал мнимый полицейский, - то внук "сядет надолго". Сердобольный дедушка тут же бросился вскрывать "заначку", накопленную на "черный день". Там оказалась приличная сумма - около 17 тысяч долларов. С деньгами в свертке дед вышел во двор и передал их неизвестному мужчине, подъехавшему на такси. Лица курьера пожилой человек не рассмотрел.

В суматохе пенсионер не сообразил даже позвонить внуку, с которым, как позже выяснилось, все было хорошо. Внук потом и сообщил в МВД, что его дедушку обманули.

В полиции завели дело по ч.1 ст.190 УК Украины (мошенничество), однако вычислить злоумышленников пока не удалось. Оперативники рассказывают, что в таких случаях бандиты действуют по наводке - к примеру кто-то из соседей проговорится, что у соседа-пенсионера зажиточная родня, приезжают к нему на дорогих машинах.

Звонят аферисты, как правило с таксофонов или сим-карт "однодневок" на домашние телефоны, которыми активно пользуются пожилые люди, поэтому отследить звонившего практически невозможно. Очень часто в таких схемах организаторами выступают осужденные, отбывающие наказание в тюрьме или арестанты в СИЗО, которые действуют с помощью подельников на свободе.

Ранее "Страна" сообщала, что аферисты выманили $200 тысяч у детей арестованного экс-главы Харьковской налоговой.

Также мы рассказывали, что появились жулики, которые пытаются через звонки на мобилки, получить доступ к банковским картам.