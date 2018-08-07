Вчера, 6 августа, 17 постояльцев одного из отелей Львовской области госпитализированы с отравлением. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.

В сообщении уточняется, что 16 из пострадавших - дети. Инцидент произошел в селе Раковец.

"В период с 21:58 до 23:55 во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации в состоянии средней тяжести во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу 17-и пациентов с предварительным диагнозом ХТИ (пищевая токсикоз-инфекция), из них 16 детей (2001 - 2006 года рождения), которые остановились и питались в отеле "Джем Раковец", - оговорится в сообщении.

При этом добавляется, что все госпитализированые - жители Шепетовского района Хмельницкой области.

Дети проходят комплекс лечебно-диагностических мероприятий согласно клинических протоколов МОЗ. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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