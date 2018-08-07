По итогам подписной кампании на второе полугодие 2018 года тиражи газет и журналов сократились до уровня 95% от показателей на 1 января текущего года. Такие данные приводит ОАО "Укрпочта" в ответ на запрос Национального союза журналистов Украины (НСЖУ).

Общий объем печатных СМИ (с почтовой доставкой подписчикам - Прим.Ред.) в Украине составляет около 8,3 миллиона экземпляров.

В НСЖУ отмечают, что печатное информационное пространство постоянно сокращается из-за отсутствия государственной политики поддержки печатной прессы и непартнерское отношение ПАО "Укрпочта" к редакциям газет.

"Постоянный рост почтовых тарифов на доставку печатных СМИ и сокращение сети "Укрпочты" совершенно очевидно приводят к отказу украинцев от чтения газет, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Защитить украинские газеты и право граждан на доступ к печатному слову может только реализация вменяемой государственной информационной политики. Ведь позором является то, что за последние три года рынок подписки в Украине сократился на 3 миллиона экземпляров. То есть на 27%".

Согласно данным ОАО "Укрпочта", по состоянию на 1 июля 2015 года в Украине тиражи изданий по подписке составляли 11 300 000 экземпляров. С тех пор тиражи постоянно только сокращались и достигали следующих показателей падения - менее 11 000 000 экземпляров - в первом полугодии 2016 года (10,6 млн.), меньше 10 000 000 экземпляров - во втором полугодии 2017 года (9,6 млн.) И меньше 9 000 000 - в первом полугодии 2018 года (8,6 млн.).

Чрезвычайной ситуацию по качеству почтовой доставки изданий, тарифной политики "Укрпочты" и общего сокращения тиражей признают издатели и региональных, и национальных газет.

Директор департамента по управлению тиражом ЧАО "Сегодня Мультимедиа", член правления Всемирной газетной ассоциации WAN-IFRA от Украины Сергей Охрименко отмечает, что темпы падения тиражей в этом году значительно выросли, особенно у местных изданий. По его мнению, это вызвано тарифной политикой "Укрпочты" на фоне отвратительного качества доставки.

"Такие темпы падения, учитывая запланированное повышение стоимости услуг "Укрпочты", отсутствие стратегии развития услуг по подписке, крайне некачественную и несвоевременную доставку и возможный перевод большого количества (до 4 000) почтовых отделений в формат так называемых точек присутствия (фактическое закрытие) дают основания прогнозировать падение тиражей по результатам годовой подписки на 2019 год не менее, чем на 15% к текущему уровню, - отмечает Сергей Охрименко. - Под умеренно-оптимистичным формулировками "Укрпочты" кроется настоящая катастрофа на рынке подписки".

НСЖУ продолжает настаивать на введении правительственного моратория на почтовые тарифы на доставку газет (их фиксации на уровне цен по состоянию на 1 июля 2018 года). Соответствующее обращение НСЖУ в Кабинет министров поступило еще в июне, но его реализация блокируется Министерством инфраструктуры Украины.

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