В итальянской Болонье число пострадавших в результате взрыва грузового автомобиля, который перевозил горючие материалы, превысило 100 человек. По данным телеканала RaiNews24, 55 человек с ожогами различной степени тяжести были доставлены в больницу Маджоре в Болонье. Еще 18 пострадавших отправлены в больницы в Будрио, Кастель-Сан-Джованни и Бентивольо.

Кроме того, два человека в тяжелом состоянии были доставлены в больницы в Чезене и Парме. Еще 10 человек отправили в больницу, расположенную в Баццано.

Среди пострадавших оказались 11 карабинеров и два сотрудника дорожной полиции. В настоящее время на месте взрыва продолжаются спасательные работы.

Напомним, ранее сообщалось о 67 пострадавших в результате взрыва.

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре пьяный водитель грузовика протаранил две легковушки. Погибли два человека.