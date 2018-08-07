Во вторник, 7 августа, киевское Динамо проведет в Праге первый поединок 3 квалифайна Лиги чемпионов. Соперниками киевлян будет местная Славия. На предматчевой пресс-конференции капитан "бело-синих" полузащитник Сергей Сидорчук рассказал о том, как динамовцы планируют нейтрализовать высокорослых соперников.

Об этом передает официальный сайт клуба.

- Успели ли вы восстановиться после матча с Шахтером?

- Да, успели. После положительных игр и восстанавливаться легче и быстрее.

- Как собираетесь противостоять игрокам Славии, которые имеют большое преимущество в росте и весе?

- Тренерский штаб показал нам, как нужно против них действовать, и за счет чего можно их обыгрывать, на чем ловить.

- Славия опасна во время стандартных положений. Или будет пытаться зарабатывать меньше штрафных у своих ворот?

- Сейчас вообще очень много голов забиваются после стандартов, это показал и недавний чемпионат мира. Играя с командой, в которой все футболисты под 190 см ростом, конечно, следует как можно меньше фолить вблизи своей штрафной площадки, ведь почти вся опасность исходит именно после таких ситуаций.

- Александр Хацкевич на собственном примере показывал, как нужно бороться с крепкими соперниками?

- В лифте, вроде, не толкались (улыбается). Были занятия, тренировки, но стандартные положения мы обычно отрабатываем без сопротивления тренера.

- В этом сезоне вы провели четыре матча, и все выиграли со счетом 1:0. Завтра для Динамо важнее забить или не пропустить?

- Необходимо помнить, что противостояние состоит из двух игр. Впереди еще игра в Киеве. Нашей задачей будет обеспечить максимально комфортный результат перед игрой дома.



Ранее "Страна" сообщала, что Вербич рассказал, за счет чего Динамо может пройти Славию.