Два человека погибли при столкновении грузовика с двумя легковушками в Днепре. Масштабная авария произошла на Набережной Заводской вечером 6 августа, передает Информатор.

Как рассказали очевидцы, около 19:30 грузовик Mercedes двигался со стороны центра города, а BMW - в противоположном направлении. На большой скорости, недалеко McDonalds, грузовик задел Daewoo Lanos, который поворачивал на стоянку супермаркета. После столкновения грузовик вынесло на встречную полосу и он снес автомобиль BMW.

Удар был настолько сильный, что Mercedes перевернуло на бок, а кабина превратилась в груду металла. От удара серьезно пострадал и не подлежит восстановлению и автомобиль BMW. Находившуюся за рулем легковушки девушку спасло то, что удар пришелся со стороны пассажирского сидения. Она госпитализирована с травмами.

Фото: dp.informator.ua

А вот водитель грузовика скончался на месте ДТП. В кабине вместе с ним находилась женщина, которая умерла от полученных травм в автомобиле скорой помощи.

По предварительной информации, водитель грузовика был в состоянии алкогольного опьянения.

На месте аварии работали сотрудники патрульной полиции, спасатели, СМЭ и следственно-оперативная группа. Из-за ДТП было заблокировано движение троллейбусов. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве Mercedes слетел с трассы и водитель сгорел живьем.

Также мы сообщали, что в Днепре капитан катера протаранил плавучий ресторан.